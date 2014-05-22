Минпромтрог допускает раздел завода Hyundai в Петербурге

Решение об активах в Северной столице, ранее принадлежавших корпорации, будет вынесено до конца сентября.

Решение об активах в Северной столице, ранее принадлежавших корпорации Hyundai, будет вынесено до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

Напомним, что сейчас на имущество претендуют сразу 2 компании – "АГР" и калининградский "Автотор". Не исключается и раздел предприятий меду ними.

На данный момент планы на возрождение производства на трёх заводах Hyundai высказал только "Автотор". О его задумке, автомобили будут производить на трёх предприятиях (сборочном заводе HMMR в Каменке, заводе по производству двигатеоей Hyundai WIA и главном заводе в Шушарах).

Ранее мы сообщили о том, что АвтоВАЗ подтвердил ранее озвученные сроки начала продаж новой Lada X-Cross 5.

Фото: Piter.TV