Завод Hyundai продолжит работать в две смены

Каждый день на предприятии планируется выпускать более 700 автомобилей.

С 8 по 11 июня завод бренда Hyundai, расположенный под Петербургом, будет работать в две смены. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Каждый день на предприятии планируется выпускать более 700 автомобилей. На заводе при этом продолжает действовать комплекс мер, направленных на распространение коронавируса.

Основная часть офисных сотрудником до сих пор работает дистанционно. О последующем графике компания обещала сообщить позднее.

Этим летом автомобилистов России затронут новые правила.

Фото: Piter.TV