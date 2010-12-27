Завод "Армалит" проверят после появления желтой пыли

ОАО "Армалит" производит судовую арматуру и другие виды промышленных конструкций.

Росприроднадзор по Северо-Западу федеральному округу проведет внеплановую проверку завода "Армалит". Предприятие в Кировском районе попала в поле зрения ведомства после жалоб местных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Петербуржцы обратились в Росприроднадзор после того, как заметили вблизи заводу на снегу желто-оранжевый налёт. Предположительно, аномалия образовалась в результате деятельности "Армалита".

В департаменте сообщили, что для объективного принятия решения специалистам необходимо изучить документы юрлица, визуально оценить территорию производственного объекта, а также привлечь к проверке экспертов из центра лабораторного анализа и технических измерений и провести отбор выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздухдобавили. В данный момент Росприроднадзор ждет решение прокуратуры, чье разрешение требуется для проведения внеплановой проверки.

Напомним, что ОАО "Армалит" производит судовую арматуру и другие виды промышленных конструкций.

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Фото: Росприроднадзор