Главную роль в проекте исполнила Валентина Мазунина. Ее героиня полностью лишена чувства юмора.

В Москве завершились съемки остросюжетной комедии Олега Асадулина "СтендОпер". Главную роль в проекте исполнила Валентина Мазунина. Она сыграла опера подмосковного Протвино Светку Артюхову, которая лишена чувства юмора, но по заданию начальства вынуждена отправиться в тур стендаперов и раскрыть схему сбыта наркотиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении Piter.TV.

Кроме Мазуниной в фильме снялись Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин и Ренат Мухамбаев. Ефим Шифрин появится на большом экране в образе ростовского криминального авторитета. Владимир Епифанцев сыграет сексуально озабоченного наркоторговца. Также зрители увидят Владимира Яглыча, Олега Комарова, Владимира Стержакова и других актеров.

"СтендОпера" снимали в Москве с конца июня. Основной съемочный период уже закончен, но небольшая группа еще поедет в Рязань, Тамбов, Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону, где по сюжету пройдут концерты стендап-комиков. Точная дата премьеры пока не названа.

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Фото: пресс-служба фильма