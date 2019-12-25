Cлужба "122" и виртуальные контактные центры поликлиник интегрировались

Теперь горожане могут оставить заявку на вызов врача, не дожидаясь начала рабочего дня в поликлинике.

Служба "122" и контактные центры петербургских поликлиник завершили интегрирование 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что интеграцию провели для решения проблемы дозвона в больницы и поликлиники, соответствующее поручение еще в декабре прошлого года дал губернатор. В каждой поликлинике города тогда развернули виртуальные контактные центры (ВКЦ), специалисты смогли принимать больше звонков, благодаря частичной обработке вызовов службой "122". Теперь звонки в поликлиники для записи на вакцинацию или вызова врача на дом перенаправляются операторам "122", работающей круглосуточно и без выходных, хотя раньше петербуржцам приходилось ждать начала рабочего дня поликлиники для оформления таких заявок. После интеграции сотрудники поликлиники смогут увидеть накопившиеся заявки, принятые службой "122", и отправят врача по адресу. Для сравнения: осенью поликлиники могли принимать не более 7% звонков, теперь же обрабатывают 46% звонков.

Кроме того, через "122" горожане могут дозвониться в поликлинику по иным вопросам и для получения консультации.

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