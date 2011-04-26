  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стоматологии петербургской клиники вылечили почти 200 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 22:04
109
smirenny

Стоматологии петербургской клиники вылечили почти 200 пациентов с коронавирусом

0 0

В стоматологической поликлинике №33 был организован санпропускник с соблюдением всех требований.

Городская стоматологическая поликлиника №33 за все время пандемии оказала амбулаторную помощь почти 200 пациентам с коронавирусом, сообщили в Смольном. 

С 28 марта прошлого года врачи оказали услуги 191 петербуржцу, в том числе 31 ребенку. В поликлинике был организован специальный санпропускник, где соблюдали все санитарно-эпидемические требования. По словам главного врача учреждения Романа Розова, поликлиника запустила телемедицинские консультации, которые может получить любой петербуржец.

Отмечается, что во время рабочего визита вице-губернатора Олега Эргашева в качестве приоритетного направления развития поликлиники были определено увеличение охвата детей скрининговыми стоматологическими обследованиями.

Ранее мы писали, что стоматолог рассказала о вреде ополаскивания полости рта содой.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии