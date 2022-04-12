Завершено строительство насосной станции повышения давления воды в Шушарах

Завершены работы по строительству повысительной водопроводной насосной станции в поселке Шушары.

В полном объеме завершено строительство здания ПВНС "Московская славянка", резервуаров чистой воды, трубопроводов водоснабжения и канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительство объекта было проведено в полном объеме. Были построены здание ПВНС, резервуары чистой воды, трубопроводы водоснабжения и канализации. Кроме того, была проведена работа по благоустройству территории и построена постоянная подъездная дорога.

На данный момент на объекте завершаются пуско-наладочные работы систем автоматики. Они необходимы для того, чтобы система работала максимально эффективно и без сбоев.

ПВНС "Московская славянка" будет являться функциональным узлом развития системы водоснабжения в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Общая численность населения, которое будет обеспечиваться ПВНС, составляет 179 тысяч человек, с перспективой до 275 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что у дороги на Каменку построят новый жилой квартал на площади 1 тыс. га.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению