Завершены аварийно-восстановительные работы квартир в доме на Петрозаводской улице

Дом был построен до революции.

Полностью завершены аварийно-восстановительные работы нескольких квартир в доме по адресу Петрозаводская., д.16, литера А. Об этом сообщила пресс-служба некоммерческой организации "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах".

Проведенное перед началом работ обследование в доме дореволюционной постройки (1903 г.) выявило многочисленные дефекты. Металлические балки и дощатые элементы сгнили до полного сечения. Полы в квартирах №№38; 40 имели значительный, сверхнормативный уклон из-за прогиба балок перекрытия.

В квартире № 38 были трещины на потолке, обрушился штукатурный слой. Состояние междуэтажного перекрытия обследуемой квартиры признано аварийным с угрозой обрушения.

На данный момент в квартире №40 проведена рабочая комиссия по приемке выполненных работ. Работы приняты, ключи переданы собственнику. В квартире №38 работы выполнены. Ожидается комиссия.

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Фото: Фонд капремонта