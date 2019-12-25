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В Петербурге завершилась реставрация фасадов зданий на улице Зодчего Росси
Сегодня, 18:04
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В Петербурге завершилась реставрация фасадов зданий на улице Зодчего Росси

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На работы из городского бюджета выделили более 240 млн рублей.

В Петербурге завершилась реставрация лицевых фасадов бывшего здания Министерства народного просвещения и симметричного фасада здания Дирекции императорских театров, в котором сегодня располагается Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города. 

В ходе реставрации были устранены трещины и следы многочисленных протечек, сколы на известковом цоколе, отреставрирован штукатурный слой в местах обнажения кирпичной кладки. На работы из городского бюджета выделили более 240 млн рублей. 

Реставрация проводилась в несколько этапов. В 2018 году специалисты провели обследование и разработали проект реставрации. В 2019 году  велась реставрация крыши и фасадов со стороны площади Ломоносова, улицы Ломоносова и арочного проезда. Уже в 2020 году отреставрировали крыши здания бывшего Министерства народного просвещения. На эти работы выделили 44 млн рублей.

Ранее стало известно, что Эрмитаж планирует изменить цвет фасадов Зимнего дворца.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Теги: реставрация, улица зодчего росси, фасады зданий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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