Завершается строительство детского сада на 250 мест на проспекте Энгельса

Объект готов на 97%.

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев проинспектировал строящийся детский сад на 250 мест на проспекте Энгельса, участок 28. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект готов на 97%. Сейчас завершаются пусконаладочные работы внутренних инженерных систем, ведется благоустройство территории. В здании есть бассейн, зал для музыкальных и физкультурных занятий, кружковые помещения.

Детский сад возведен инвестором за счет собственных средств и будет передан городу в собственность на безвозмездной основе.

Ранее на Piter.tv: Детский сад на намывных территориях сдан раньше срока.

Фото: Госстройнадзор