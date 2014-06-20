Детский сад на намывных территориях сдан раньше срока

Изначально предполагалось, что разрешение на ввод застройщик получит в октябре.

На территории ЖК "Морская набережная" в Василеостровском районе раньше срока ввели в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 320 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад рассчитан на детей раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. В трёхэтажном здании предусмотрены: физкультурный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, кружковые, мастерские, а также большая территория для прогулок и занятий спортом с теневыми навесами.

Новый детсад на Васильевском острове сдан раньше срока. Изначально предполагалось, что разрешение на ввод застройщик получит в октябре. До конца 2023 года учреждение передадут городу. Ему присвоили номер "39".

Всего в ЖК "Морская набережная" застройщик возведет четыре детских сада, три общеобразовательных учреждения и поликлинику на 800 посещений.

Фото: портал "Строительный Петербург"