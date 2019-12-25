Завершается реставрация фасадов главного здания Александринской женской больницы

Некоторые работы будут произведены в 2021 году.

В 2020 году по программе КГИОП проводятся работы по реставрации фасадов и крыши, а также гидроизоляции фундаментов "Главного здания", входящего в состав памятника регионального значения "Здание Александринской женской больницы с палисадником и оградой. Здание находится на Маяковской, 12. В этом году объем финансирования составил 72,9 миллиона рублей.

Специалисты отремонтировали крышу, заменили стропильную систему, отреставрировали штукатурный слой, архитектурный декор фасадов. Фасады выкрашены в исторический цвет, обнаруженный по результатам расчисток.

Реставрация дубовых четырёхстворных остеклённых дверей и дверной латунной фурнитуры, реставрация цоколя, ремонт козырька, металлических наружных дверей и фонарей запланированы на 2021 год.

"Здание Александринской женской больницы с палисадником и оградой" было включено в реестр в качестве памятника регионального в 2017 году.

"Бертгольд-Центр" в Петербурге отреставрируют под гостиницу к октябрю 2021 года.

Фото: КГИОП