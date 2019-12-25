В Петербурге заведующая отделением реабилитации диспансера пойдет под суд за взятки

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отделением реабилитации одного из городских диспансеров, а также учредителя коммерческой фирмы. Их обвиняют в получении и даче взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следователей, с декабря 2012 по июнь 2021 года заведующая получала взятки от обвиняемого. Общая сумма взяток – более 4 миллионов рублей. За это заведующая создавала условия для победы взяткодателя в тендерах на покупку технических средств реабилитации.

Отмечается, что еще 13 миллионов рублей взяток она получила от трех гендиректоров за те же "услуги". Однако, от уголовной ответственности они были освобождены.

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

Ранее суд Петербурга арестовал на 2 месяца начальника районной ветеринарной станции по делу о взятках.

Фото: Piter.tv