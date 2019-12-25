Затратные сотрудники: 72% петербуржцев считают, что расходы на дополнительное образование должен компенсировать работодатель

При этом 19% из них настаивают на полной компенсации, каждый третий опрошенный (41%) готов разделить расходы с работодателем 50 на 50, а 12% считают, чтобы траты как минимум были оплачены частично (менее 50%).

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что большая часть работающих респондентов хотели бы получить дополнительные знания для увеличения дохода или профессионального роста.

Исследование выявило, что каждый второй житель Санкт-Петербурга (49%) считает необходимым получать дополнительные знания в работе. 23% респондентов рассматривают такую возможность и лишь 8% уверены, что в этом нет нужды.

Мотивацией петербуржцев к приобретению новых навыков выступает возможность увеличить заработок (46%), стремление продвинуться по карьерной лестнице (43%), желание сменить сферу деятельности (7%) и любознательность — в этом признались 4% опрошенных.

Исследование показало, что самая востребованная сфера для расширения базы знаний — IT. Получить дополнительные навыки в этой области хотели бы 56% респондентов. В топ-5 желанных сфер получения знаний вошли также лингвистика (18%), финансы (11%), юриспруденция (9%) и фитнес (3%). Такая тенденция характерна для текущей ситуации на рынке труда. Пандемия, с одной стороны, ускорила цифровизацию, а с другой — показала, что существенная часть индустрий не так устойчива к кризисам и сотрудники таких компаний начали задумываться про стабильность и в будущем. Именно с этим мы связываем увеличение спроса на IT-знания и специальности, которые показали не только устойчивость во время сложной рыночной ситуации последних двух лет, но и рост заработной платы и количества новых вакансий. Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro

Каждый третий опрошенный (42%) готов посвятить приобретению знаний 2-3 часа в неделю, 21% — 4-5 часов в неделю, 23% — до 1 часа в неделю, 12% — больше 5 часов в неделю.

Интересно, что большая часть опрошенных уже сейчас получают знания, которые могут применить в работе, от коллег (34%), 30% — из открытых онлайн-источников, 18% посещают бесплатные онлайн-курсы и вебинары, 8% черпают знания из книг, 7% — от руководителя, оставшиеся 3% посещают очные курсы и профильные мероприятия или мониторят социальные сети в поисках новой информации.

В рамках исследования выяснилось, что большинство опрошенных хотели бы, чтобы расходы на дополнительное образование были компенсированы работодателем. Так, 17% опрошенных считают справедливым 100% покрытие расходов, 34% готовы разделить траты 50/50, а 15% хотели бы получать по крайней мере частичную компенсацию (до 50%), и лишь 26% готовы оплачивать расходы на дополнительное образование самостоятельно.

Вопрос обучения перед российскими сотрудниками не стоит. Важно только понять, где получать эти профессиональные знания и должен ли работодатель их компенсировать.

Skypro — онлайн-университет рентабельного образования от Skyeng. Skyeng – крупнейшая EdTech-компания в России. Входит в ТОП-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes и возглавляет ТОП-35 крупнейших EdTech-компаний России по версии РБК.

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