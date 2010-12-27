Застрявшие в Болгарии туристы попадут в Петербург только во вторник

Стало известно, когда смогут вернутся домой петербургские туристы из Бургаса, рейс которых не вылетел вечером 13 июля.
Как стало известно "Фонтанке", петербуржцам предложено продлить отпуст в Болгарии на два дня. Чартерный рейс вылетит в Северную столицу 16 июля в 18:30. До этого времени их разместят в отеле. Тех, кто не хочет оставаться в Бургасе до вторника, просят позвонить по горячей линии авиакомпании "Балкан экспресс" для поиска альтернативных выходов из ситуации.
Также в компании объяснили причину отмены рейса. Дело оказалось в технической неисправности самолета и неблагоприятных погодных условиях в Болгарии. Поэтому не отправился и рейс из Петербурга в Бургас.
Напомним, рейс из Бургаса в Петербург должен был вылететь 13 июля в 19:46, но его перенесли на четыре часа позже. После этого пассажиров посадили в самолет и продержали там два часа. В гостиницу людей определили только к 6 утра 14 июля. Информации о том, когда туристы смогут попасть домой, представители авиакомпании долго не сообщали.
Фото: Pixabay
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