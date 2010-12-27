Застрявшие в Болгарии туристы попадут в Петербург только во вторник

Либо людям придется воспользоваться альтернативными путями.

Стало известно, когда смогут вернутся домой петербургские туристы из Бургаса, рейс которых не вылетел вечером 13 июля.

Как стало известно "Фонтанке", петербуржцам предложено продлить отпуст в Болгарии на два дня. Чартерный рейс вылетит в Северную столицу 16 июля в 18:30. До этого времени их разместят в отеле. Тех, кто не хочет оставаться в Бургасе до вторника, просят позвонить по горячей линии авиакомпании "Балкан экспресс" для поиска альтернативных выходов из ситуации.

Также в компании объяснили причину отмены рейса. Дело оказалось в технической неисправности самолета и неблагоприятных погодных условиях в Болгарии. Поэтому не отправился и рейс из Петербурга в Бургас.

Напомним, рейс из Бургаса в Петербург должен был вылететь 13 июля в 19:46, но его перенесли на четыре часа позже. После этого пассажиров посадили в самолет и продержали там два часа. В гостиницу людей определили только к 6 утра 14 июля. Информации о том, когда туристы смогут попасть домой, представители авиакомпании долго не сообщали.

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