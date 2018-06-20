В Петербурге недобросовестные застройщики будут нести уголовную ответственность

Речь идет о строительных компаниях, которые не выполняют обязательств по договору с дольщиками.

В правительстве Петербурга обсуждают вопрос о введении уголовного наказания для недобросовестных застройщиков. Речь идет о строительных компаниях, которые отказались выполнять свои обязательства по договору (кроме банкротства) и обманули дольщиков. Об этом заявил глава города в эфире телеканала "78".

Сегодня с недобросовестными застройщиками борется и прокуратура города, и силовые структуры. Компании, которые обманывают петербуржцев, должны понимать, что будут нести за это ответственность.

С начала года в списке проблемных объектов числится 29 домов. Сегодня удалось сдать три из них. К концу года планируется ввести в эксплуатацию 85 % домов всех обманутых дольщиков.

Ранее мы писали, что петербургским "муравейникам" грозит сокращение парковочных мест.

Фото: Piter.TV