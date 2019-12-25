Петербургским застройщикам напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей

Речь идет о соблюдении правил благоустройства, чистоты и порядка на строительных площадках.

В пятницу, 16 октября, Госстройнадзор напомнил застройщикам Петербурга, что необходимо соблюдать правила благоустройства при проведении строительных работ.

Так, нужно следить за работой мойки колес техники: недопустимо загрязнять тротуары и проезжую часть. Необходимо соблюдать чистоту и порядок на строительных площадках. Инспекторы ведомства напомнили, что за нарушения грозит штраф – юридическое лицо может заплатить до 300 тысяч рублей, а должностное до 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге введен 1,233 млн квадратных метров жилья с начала 2020 года.

Фото: Piter.TV