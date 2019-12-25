Застройщик выплатил петербуржцу более 2 млн рублей неустойки за долгое ожидание квартиры

Дольщик из Петербурга отсудил у застройщика более 2 миллионов рублей за длительное ожидание квартиры. Получить деньги ему помогли судебные приставы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Петербуржец обратился в Смольнинский районный суд, так как застройщик сорвал сроки сдачи квартиры. Суд оказался на стороне дольщика и взыскал с ответчика 2,2 миллиона рублей.

Петербуржец получил свои деньги только после вмешательства судебных приставов, которые наложили запрет регистрационных действий на участок строительной компании в Парголово.

Недавно артист балета с помощью приставов взыскал с работодателя в Петербурге более 200 тысяч долга по зарплате.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv