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Застройщик представит результаты геотехнического мониторинга за состоянием стройки на Двинской
Сегодня, 21:11
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smirenny

Застройщик представит результаты геотехнического мониторинга за состоянием стройки на Двинской

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Завтра в Госстройнадзоре состоится заседание, на котором примут решение, как действовать дальше.

В четверг, 11 февраля, состояние дома на Двинской улице ухудшилось: начала отходить стена, обеспокоенные жители покинули свои квартиры, а к месту прибыли представители ЖКХ, спасатели, депутаты муниципального собрания и представители застройщика. Предполагается, что пятиэтажка начала разрушаться из-за опасной близости к стройке.

Завтра, на заседании Госстройнадзора Петербурга, застройщик представит результаты геотехнического мониторинга за состоянием окружающей стройки. Организация разработает проект решения для исключения негативного влияния и провести обследования всех конструкций жилого дома на предмет их технического состояния. Специалисты обсудят текущую ситуацию и примут решение по дальнейшим действиям.

Ранее мы писали, что стена дома на Двинской отходит из-за опасного соседства со стройкой.

Фото: Piter.TV

Теги: геотехнический мониторинг, госстройнадзор петербурга, двинская улица, застройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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