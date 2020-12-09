Застройщик представит результаты геотехнического мониторинга за состоянием стройки на Двинской

Завтра в Госстройнадзоре состоится заседание, на котором примут решение, как действовать дальше.

В четверг, 11 февраля, состояние дома на Двинской улице ухудшилось: начала отходить стена, обеспокоенные жители покинули свои квартиры, а к месту прибыли представители ЖКХ, спасатели, депутаты муниципального собрания и представители застройщика. Предполагается, что пятиэтажка начала разрушаться из-за опасной близости к стройке.

Завтра, на заседании Госстройнадзора Петербурга, застройщик представит результаты геотехнического мониторинга за состоянием окружающей стройки. Организация разработает проект решения для исключения негативного влияния и провести обследования всех конструкций жилого дома на предмет их технического состояния. Специалисты обсудят текущую ситуацию и примут решение по дальнейшим действиям.

Ранее мы писали, что стена дома на Двинской отходит из-за опасного соседства со стройкой.

Фото: Piter.TV