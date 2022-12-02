Смольный выступил против застройки в промзоне у реки Екатерингофки

Запрос на разрешение строительства в Смольный направило ООО "Специализированный застройщик "Остров"".

Представители комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Северной столицы выступили против жилищного строительства в пределах промзоны у реки Екатерингофки в Кировском районе. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Запрос на разрешение строительства в Смольный направило ООО "Специализированный застройщик "Остров"", которая входит в группу "Страна Девелопмент". В ведомстве на это ответили, что территория считается производственной зоной с действующими предприятиями согласно Генплану города. Она расположена в 70 м от завода "Равенство".

В КППИТ заключили, что размещение многоквартирного жилья на указанном участке нецелесообразно.

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Фото: Citywalls.ru