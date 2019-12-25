Это граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у посольства России. Это граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. О их обращении рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Информация об этом появилась на странице дипломатической миссии в Facebook.

По словам Антонова, граждане других стран обращаются в российское посольство за помощью, потому что хотят воссоединится со своими семьями. Они просят вывезти их в Российскую Федерацию.

Анатолий Антонов отметил, что на последнем рейсе "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Россию вылетело 369 человек. Это самая большая заполненность самолёта за всё время вылетов после начала пандемии COVID-19. Так получилось благодаря грамотной подготовке — информирование о предстоящем рейсе помогло гражданам вовремя добраться до аэропорта, а организаторам подготовить вылет без серьёзных проблем.

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