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Застолье на улице Бутлерова закончилось поножовщиной
Сегодня, 10:48
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ruzannar

Застолье на улице Бутлерова закончилось поножовщиной

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Гостья ударила ножом хозяина квартиры.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию поступил звонок. Женщина рассказала, что в одной из квартир д. 28 по ул. Бутлерова человек с ножевым ранением.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что девушка 1997 года рождения пришла в гости по указанному адресу и во время ссоры ударила ножом хозяина квартиры. Конфликт возник после совместного распития спиртных напитков.

Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что житель Петербурга заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею.

Фото: Pixabay

Теги: ножевое ранение, распитие алкогольных напитков, улица бутлерова
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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