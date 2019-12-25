Застолье на улице Бутлерова закончилось поножовщиной

Гостья ударила ножом хозяина квартиры.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию поступил звонок. Женщина рассказала, что в одной из квартир д. 28 по ул. Бутлерова человек с ножевым ранением.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что девушка 1997 года рождения пришла в гости по указанному адресу и во время ссоры ударила ножом хозяина квартиры. Конфликт возник после совместного распития спиртных напитков.

Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что житель Петербурга заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею.

Фото: Pixabay