Заселиться в общежития СПбГУ смогут только привитые студенты

Учебный год начнётся в смешанном формате.

С начала нового учебного года заселиться в общежития Санкт-Петербургского государственного университета смогут только привитые от коронавируса студенты. Информация появилась на сайте вуза, в материалах ректорского совещания.

При заселении в общежития студенты должны будут предоставить справку о прививке, либо справку о перенесенном коронавирусе (за последние полгода) или же справку о противопоказаниях к вакцинации.

Согласно данным, представленным на сайте учебного заведения, занятия будут проходить в смешанном формате: очно и дистанционно. Студенты продолжат придерживаться масочного режима и социальной дистанции. Поскольку в настоящее время число сотрудников и студентов СПбГУ, которые прошли вакцинацию или перенесли заболевание за последние полгода, не превышает 3000 человек.

Ранее Piter.tv писал, в каких общежитиях петербургских вузов заселяют только с прививкой или медотводом.

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