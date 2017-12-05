Защитники парка имени Академика Сахарова записали обращение к Путину: они просят не застраивать территорию

Активисты выступают против вырубки сорокалетних сосен и голубых елей.

В Петербурге у памятника "Колокол мира" собрались защитники парка имени Академика Сахарова. Инициативные горожане записали обращение к президенту страны с просьбой сохранить территорию, где растут многолетние ели и сосны. Об этом сообщили в группе "Зеленая коалиция Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

Жители Северной столицы переживают, что вместо школы дзюдо здесь появится апарт-отель. По словам организаторов акции, чиновники администрации Калининского района долгое время скрывали от горожан подготовку к строительству: петербуржцев не пускали на рабочие группы, посвященные парку. Кроме того, активистов волнует факт строительства подъездной дороги на территории парка. Градозащитники отмечают, что в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" участки зеленой площадки закатают в асфальт.

Горожане просят власть отказаться от вырубки деревьев и сохранить парк, в котором чиновники планируют открыть школу дзюдо имени Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что активисты обвязали деревья в парке Сахарова зелеными ленточками. Ленты украсили 70 деревьев — именно такое количество зеленых зон будет частично вырублено.

Фото: Красимир Врански, телеграм-канал ПЬЯTNIЦА

Видео: телеграм-канал ПЬЯTNIЦА