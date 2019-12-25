Защитника петербургского блогера Андрея Пыжа лишили адвокатского статуса

Прекращение статуса подтвердили 1 октября.

В четверг, 1 октября, стало известно, что юриста Алексея Хальзва лишили адвокатского статуса, сообщила "Фонтанка".

Хальзов представлял интересы петербургского блогера Андрея Пыжа в деле об экспорте составляющих гостайну сведений. Однако адвокат отметил, что решение с делом никак не связано и уже обжаловано в Лефортовский райсуд Москвы.

В совете адвокатской палаты уверены, что специалист нарушил закон об адвокатуре и кодекс профессиональной этики. Юриста лишили статуса на три года. К моменту происходящей ситуации у Хальзова уже было два дисциплинарных взыскания в виде предупреждений.

Ранее мы писали, что больницу имени Семашко за десяток нарушений оштрафовали на 100 тысяч.

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