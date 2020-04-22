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Защитник "Лацио" Франческо Ачерби рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

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Защитник "Лацио" и сборной Италии по футболу Франческо Ачерби в своем Instagram-аккаунте рассказал об интересе "Зенита". Петербургский клуб хотел приобрести игрока, когда тот выступал в "Сассуоло".

Я мог оказаться за границей: либо в "Лестере" Клаудио Раньери, либо в "Зените" Роберто Манчини". Но руководство "Сассуоло" всегда меня поддерживало. И поэтому я принял решение остаться в клубе.

Франческо Ачерби, защитник "Лацио"

Напомним, Франческо Ачерби перешел в "Лацио" из "Сассуоло" в июле 2018 года. В составе римского клуба защитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Ранее стало известно, что итальянские клубы интересуются Александром Кокориным.

Видео: YouTube / Officialsslazio, Serie A

Теги: трансферные слухи, фк зенит, фк лацио, франческо ачерби
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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