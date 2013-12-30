Защитник "Химок" Идову высказался о расизме в России

Он считает, что это не является главной проблемой в стране.

Защитник "Химок" Брайан Идову высказался о расизме в России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

По словам 28-летнего игрока, расизм не является главной проблемой в России, если сравнивать с Западом, где есть движение Black Lives Matter. Идову считает, что в стране достаточно дураков, которые судят людей по внешним данным и национальности.

Фанаты пытаются вывести из равновесия игрока другой команды - я тоже понимаю. В Англии оскорбляют, даже невооруженным взглядом видно в трансляции, но своих при этом не трогают. В любом случае, должны понимать, что все мы люди, у всех есть точка терпения, кипения. Брайан Идову, защитник "Химок"

Отметим, что Брайан Идову играет за сборную Нигерии, но при этом игрок родился в Санкт-Петербурге и всю карьеру провел в российских клубах. В "Химках" защитник выступает на правах аренды, права на него принадлежат московскому "Локомотиву".

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Видео: YouTube / Коммент.Шоу