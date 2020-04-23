Защитник "Арсенала" Давид Луиз отпраздновал день рождения в компании четырех клонов

Накануне ему исполнилось 33 года.

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Бразилии по футболу Давид Луиз опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он отметил день рождения в компании четырех клонов. 22 апреля ему исполнилось 33 года.

Одного Давида недостаточно, чтобы я мог выразить всем свою благодарность за ваши сообщения! Всех люблю! Давид Луиз, защитник "Арсенала"

Напомним, Давид Луиз перешел в "Арсенал" из "Челси" в августе 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник провел 32 игры и забил два мяча во всех турнирах.

Ранее стало известно, что пять клубов АПЛ планируют возобновить тренировки в мае.

Видео: Instagram / @davidluiz_4