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Защита Соболь обжалует в ЕСПЧ решение оставить ее под домашним арестом
Сегодня, 13:35
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matveyvn

Защита Соболь обжалует в ЕСПЧ решение оставить ее под домашним арестом

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Адвокат подчеркнул, что защита считает дело о нарушении санитарных норм странным.

Защита юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь обжалует в ЕСПЧ решение Мосгорсуда оставить ее под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм 23 января. С заявлением выступил адвокат Владимир Воронин.

Мы считаем меру пресечения моей подзащитной избыточной, необоснованной.

Владимир Воронин, адвокат

Он подчеркнул, что защита считает дело о нарушении санитарных норм странным. Защитник заявил, что будет подана кассационная жалоба.

Ранее адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана.

Фото: pixabay.com

Теги: еспч, соболь, фбк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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