Защита Соболь обжалует в ЕСПЧ решение оставить ее под домашним арестом

Защита юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь обжалует в ЕСПЧ решение Мосгорсуда оставить ее под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм 23 января. С заявлением выступил адвокат Владимир Воронин.
Мы считаем меру пресечения моей подзащитной избыточной, необоснованной.
Владимир Воронин, адвокат
Он подчеркнул, что защита считает дело о нарушении санитарных норм странным. Защитник заявил, что будет подана кассационная жалоба.
Ранее адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана.
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