Защита Соболь обжалует в ЕСПЧ решение оставить ее под домашним арестом

Адвокат подчеркнул, что защита считает дело о нарушении санитарных норм странным.

Защита юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) Любови Соболь обжалует в ЕСПЧ решение Мосгорсуда оставить ее под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм 23 января. С заявлением выступил адвокат Владимир Воронин.

Мы считаем меру пресечения моей подзащитной избыточной, необоснованной. Владимир Воронин, адвокат

Он подчеркнул, что защита считает дело о нарушении санитарных норм странным. Защитник заявил, что будет подана кассационная жалоба.

Ранее адвокаты Навального получили текст приговора по клевете на ветерана.

Фото: pixabay.com