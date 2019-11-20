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Заразившийся малярией петербуржец смог отсудить 40 тысяч рублей у медицинской клиники
Сегодня, 17:29
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smirenny

Заразившийся малярией петербуржец смог отсудить 40 тысяч рублей у медицинской клиники

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Врачи предполагали, что у пациента грипп.

Вернувшийся из месячного отдыха в Буркина-Фасо мужчина обратился к врачам с температурой, головной болью и ознобом. Врачи решили, что пациент болен ОРВИ или гриппом, но диагноз оказался неверным. 

Несмотря на то, что петербуржец рассказал о своей поездке и сообщил, что государстве в западной Африке бушует малярия, к его словам не прислушались и зря: у медклиники по итогу отсудили 40 тысяч рублей. Через пару дней мужчина был госпитализирован в Боткина. 

Клиника признала исковые требования частично, отметив, что установка диагноза тропическая малярия на течение заболевания не повлияла, как и на сроки выздоровления.

Ранее мы писали, что спортивную школу в Петербурге оштрафовали за нарушения санитарных норм.

Фото: pixabay

Теги: малярия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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