Власти республики ведут работу по обследованию рабочих.

Заражённых вахтовиков из Чаяндинского месторождения вывезут в больницы. Об этом рассказал глава республики Якутия Айсен Николаев.

По его словам, этот вопрос уже решён с руководством "Газпрома", его подрядчиками и Роспотребнадзором. Николаев отметил, что рабочие с положительным тестом на COVID-19 будут отправлены в больницы других регионов для полного медицинского обследования.

Вахтовиков и подрядчиков без положительного теста на коронавирусную инфекцию направят в обсерваторы региона.

Айсен Николаев подчеркнул, что власти республики ведут работу по обследованию вахтовиков, однако в этом процессе есть задержки из-за прошедших накануне волнений.

Ранее на базе случился митинг, на котором сотрудники — не всегда цензурно — требовали, чтобы к ним вышло начальство. Рабочие жаловались на плохую еду, которую они сравнили с "комбикормом", а также на то, что руководство не предпринимает мер по борьбе с COVID-19. Добавим, что на месторождении выявили очаг распространения инфекции. Это подтвердили в региональном штабе.

Видео: Youtube/ Sergey Tikhomirov