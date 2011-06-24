Поезд будет курсировать ежедневно, исключение – 31 декабря этого года.

В воскресенье, 12 декабря, между Петербургом и Белгородом запустили двухэтажный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В этот же день в 21:20 из Петербурга отправился первый поезд № 29. Он прибыл в Белгород в 14:00. Из Белгорода поезд №30 отправился 13 декабря в 16:32, и прибыл в Петербург 14 декабря в 10:13. На своем маршруте из Петербурга поезд имеет остановки на станциях: Бологое, В.Волочек, Тверь, Москва Восточный, Тула, Орел, Курск, Ржава, а в сообщении из Белгорода кроме указанных станций, поезд сделает остановки на станциях Боровенка и Угловка. Поезд будет курсировать ежедневно, исключение – 31 декабря этого года.

Максимальная вместимость поезда составляет 626 мест. Он состоит из девяти двухэтажных вагонов, из них семь – купейные, в том числе вагон с купе, адаптированным для маломобильных граждан. Еще два вагона отведены для сидячих мест. Все вагоны оснащены биотуалетами и кондиционерами.

Также в декабре запустили новый двухэтажный поезд между Петербургом и Костромой.

Фото: Piter.TV