По словам президента АКИТ, нужны определенная законодательная база и минимум полгода на обсуждение.

Запуск онлайн-продаж вина в России состоится не раньше середины 2026 года. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью "ТАСС".

По его словам, для запуска онлайн-продаж вина в следующем году необходимо уже сейчас начать процесс. Соколов отметил, что нужны определенная законодательная база и минимум полгода на обсуждение. Он добавил, что еще минимум полгода понадобится на настройки сервисов.

Ранее мы сообщали, что продажи крепкого алкоголя в Петербурге упали почти на 9% за год.

Фото: Piter.tv