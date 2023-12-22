Эксперты прокомментировали запуск на орбиту первых трех российских спутников связи 5G

Россия продолжает разработку собственной системы широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием.

Первые три российских спутника связи стандарта 5G NTN вышли на орбиту. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Россия продолжает разработку собственной системы широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием и может производить соответствующие космические аппараты, несмотря на жесточайшее санкционное давление.

Телеграмеры отметили, что доля зарубежных комплектующих при производстве спутников наверняка довольно существенна, но это означает, что в стране сумели наладить каналы поставок соответствующего оборудования. Кроме того, множество стран, имеющих прямой доступ к любым возможным комплектующим, не способны сделать и более простые аппараты.

А получить "русский старлинк" не менее важно, чем создавать новые ракеты и самолеты: собственная глобальная система связи вскоре будет столь же важна, как собственная спутниковая навигация, ядерное оружие и оборонная промышленность. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)