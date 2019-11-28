Запущена новая интерактивная кадастровая карта РФ

Основной функционал сервиса не изменился.

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили Публичную кадастровую карту страны, которая содержит общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Основной функционал онлайн-сервиса не изменился, однако появилось несколько полезных функций. В частности, карта получила новый интерфейс. Теперь она поддерживает настройку слоев и ссылок на другие взаимосвязанные ресурсы. Работать в интерактивном режиме с пространственными данными стало гораздо проще. Теперь пользователи могут измерять расстояние между объектами и определять координаты точки на местности.

Кроме того, с помощью сервиса теперь можно получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия, а также игорных зонах и особо охраняемых природных территориях.

Пользователи сервиса по-прежнему могут получить общедоступные сведения ЕГРН, в том числе узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов. Также карта предоставляет сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении и площади.

Ранее мы писали, что "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса на планете.

Фото: скриншот / pkk.rosreestr.ru