"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса на планете

В новом сервисе актуальная информация по распространению коронавируса во всех странах мира. А также актуальная информация о ситуации в России по регионам.

"Яндекс" запустил сервис, где можно онлайн отследить ситуацию с коронавирусом в России и мире.

Компания "Яндекс" накануне создала онлайн-карту с актуальными данными о распространении в России и мире коронавируса COVID-19. В основном поле сервиса карта мира с кружочками над странами, в которых цифры, которые обозначают количество людей инфицированных новым вирусом на данный момент. При нажатии на кружечек высвечивается информация с названием страны и актуальной информацией о числе заболевших, выздоровевших и количестве летальных исходов.

Слева в поле сервиса актуальные данные по России с регионами.

При составлении онлайн-карты "Яндекс" опирался на данные Университета Джонса Хопкинса в США и Роспотребнадзора.

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Фото: скрин-шот "Яндекс".