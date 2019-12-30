Фильм "Дау. Наташа" Хржановского вошел в программу Берлинале

В России картина запрещена для просмотра.

Одна из частей фильма "Дау" Ильи Хржановского под подзаголовком "Наташа" вошла конкурсную программу Берлинского кинофестиваля. Смотр картины пройдет с 20 февраля по 1 марта. Об этом сообщается на официальном сайте события.

Напомним, что в России показ этой и еще трех частей фильма запрещены. Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение из-за порнографических сцен. В частности, зрители не смогут увидеть на широком экране "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын" и "Дау. Саша Валера".

Авторы "Дау" намерены подать в суд на Минкультуры и потребовать выпустить в прокат весь проект. В ведомстве считают свои действия правомерными.

Премьера фильма "Дау" режиссера Ильи Хржановского состоялась в Париже в январе 2019 года. Главные роли в нем исполнили Теодор Курентзис, Радмила Щеголева, Михаил Бродский и другие.

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Видео: YouTube / Port Film Co-op