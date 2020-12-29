Медведь с генетической мутацией прогулялся по лесу провинции Сычуань.

Заповедник на юго-западе Китая опубликовал видео с пандой-альбиносом. Ролик размещен журналистами Центрального телевидения страны. По данным СМИ, необычное животное находится в Волуне провинции Сычуань. Кадры получены благодаря записям с камер видеонаблюдения еще в феврале прошлого года. Однако общественность получила к ним доступ только сейчас.

В ролике демонстрируется как панда пробирается по лесу, на котором в отдельных местах виден снежный покров. на шкуре животного нет ни одного белого пятна, поэтому зверь напоминает полярного медведя. Китайские эксперты рассказали, что альбиносы встречаются и среди других животных, например, львов, аллигаторов, жирафов. К такому окрасу приводит генетическая мутация, из-за которой в организме отсутствует природный пигмент меланин.

Напомним, что панда - неофициальный символ КНР. Этот вид находится под официальной защитой правительства. В естественных условиях по стране обитает около двух тысяч особей.

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Видео: Twitter / China Daily