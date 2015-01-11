Жителей города порадовали необычные гости, заплывшие в Венецию случайно.

Заплывшие в каналы Венеции дельфины попали на видео. Ролик опубликован в итальянском издании The Verge. По данным журналистов, в городе замечены два морских млекопитающих. Их увидели очевидцы около восьми часов утра по местному времени вблизи канала у знаменитой площади Сан-Марко.

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В видео заметно, что дельфины плавают в канале. При этом они поднимали спины из воды. Животных не смущали проплывающие рядом гандолы.

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Видео: Youtube/Daily Mail, News Now