Запасы солнца в Петербурге подходят к концу

Сегодня в городе ожидается +12…+14 градусов.

Во вторник, 20 апреля, погоду в Петербурге будет формировать южный циклон. Под его натиском антициклон покинет регион, уже завтра в город придет похолодание. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня в Северной столице сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Столбики термометров в городе покажут +12…+14 градусов, в Ленобласти +10…+15. Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ожидаются дожди со снегом.

Фото: Instagram / photo_surkhaev