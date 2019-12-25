В Ленобласти ожидаются дожди со снегом

Неблагоприятная погода ожидается 21 и 22 апреля.

Уже совсем скоро наступит май, а погода все преподносит свои сюрпризы. На территории Ленобласти, 21 и 22 апреля ожидаются дожди со снегом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При этом льды на Финском заливе и Ладожском озере продолжают таять. Опасность состоит в том, что дожди со снегом и таяние льдов может повысить уровень воды в реках. Спасатели также напомнили об опасности выхода на лед.

В Ленобласти ночью 20 апреля температура местами опустится до -6 градусов.

Фото: Piter.tv