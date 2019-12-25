В Ленобласти ночью 20 апреля температура местами опустится до -6 градусов

Днем потеплеет до +14 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 20 апреля, на территории Ленобласти, ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Во вторник осадков на территории региона не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, восточный 3-8 м/с, днем восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха 20 апреля ночью -3...+2, местами до -6 градусов, днем +9...+14 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Петербург вернется похолодание.

Фото: Piter.tv