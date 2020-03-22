Запасающиеся туалетной бумагой из-за коронавируса получили свой термин

На популярном сайте сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий людей, скупающих туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Также этим словом обозначают паникующих из-за распространения вируса и игнорирующих меры предосторожности, на которых настаивают медики.
Этим словом стало covidiot ("ковидиот") – оно образовано от слияния слияния названия болезни COVID-19 со словом "идиот".
Ранее мы сообщали о том, что глава РПЦ патриарх Кирилл утвердил тексты новых молитв, написанных на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19. Отмечается, что они написаны на старославянском языке, но в них не упоминается коронавирус, но указывается время "распространения вредоносного поветрия".
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