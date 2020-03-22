Запасающиеся туалетной бумагой из-за коронавируса получили свой термин

Термин опубликован на сайте английского сленга Urban Dictionary.

На популярном сайте сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий людей, скупающих туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Также этим словом обозначают паникующих из-за распространения вируса и игнорирующих меры предосторожности, на которых настаивают медики.

Этим словом стало covidiot ("ковидиот") – оно образовано от слияния слияния названия болезни COVID-19 со словом "идиот".

Ранее мы сообщали о том, что глава РПЦ патриарх Кирилл утвердил тексты новых молитв, написанных на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19. Отмечается, что они написаны на старославянском языке, но в них не упоминается коронавирус, но указывается время "распространения вредоносного поветрия".