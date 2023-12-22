Занижение бордюрного камня планируется по 321 адресу в Петербурге

Городские власти считают, что это позволит обеспечить комфортный и безопасный переход дорог для маломобильных граждан и родителей, пользующихся детскими колясками.

С 2024 года в Петербурге будет проведена масштабная адресная программа по занижению бордюрного камня на перекрёстках. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на городской комтранс.

В программу войдут 321 адрес в 10 различных районах, в том числе Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском и Центральном. Все адреса находятся в непосредственной близости от социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и медицинские учреждения.

Городские власти считают, что это позволит обеспечить комфортный и безопасный переход дорог для маломобильных граждан и родителей, пользующихся детскими колясками. Утверждение адресной программы планируется на март текущего года, а работы по занижению бордюрного камня начнутся в теплое время года и завершатся до конца текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы с инвалидностью смогут бесплатно парковаться с 1 мая в своем районе.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха