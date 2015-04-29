Зампред правительства Подмосковья высказался о живом общении в эпоху цифровизации

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин высказался о живом общении в эпоху цифровизации. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам Духина, для властей региона приоритетом остается живое общение. Он подчеркнул, что общение должно проходить не только в личной, но также в цифровой, медийной и коммуникационной сферах. Зампред областного правительства добавил, что никакая "цифра" не заменит общение вживую.
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Фото: Piter.tv
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