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Зампред правительства Подмосковья высказался о живом общении в эпоху цифровизации
Сегодня, 14:49
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Зампред правительства Подмосковья высказался о живом общении в эпоху цифровизации

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По его словам, никакая "цифра" не заменит общение вживую.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин высказался о живом общении в эпоху цифровизации. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Духина, для властей региона приоритетом остается живое общение. Он подчеркнул, что общение должно проходить не только в личной, но также в цифровой, медийной и коммуникационной сферах. Зампред областного правительства добавил, что никакая "цифра" не заменит общение вживую.

Ранее мы сообщали, что на северо-востоке Москвы загорелась квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав духин, подмосковье, цифровизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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