Зампред правительства Подмосковья высказался о живом общении в эпоху цифровизации

По его словам, никакая "цифра" не заменит общение вживую.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин высказался о живом общении в эпоху цифровизации. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам Духина, для властей региона приоритетом остается живое общение. Он подчеркнул, что общение должно проходить не только в личной, но также в цифровой, медийной и коммуникационной сферах. Зампред областного правительства добавил, что никакая "цифра" не заменит общение вживую.

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Фото: Piter.tv