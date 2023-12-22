Зампостпреда США при ООН не исключил новых ударов по Ираку и Сирии

Роберт Вуд прокомментировал действия Вашингтона против КСИР.

Заместитель американского постоянного представителя при ООН Роберт Вуд после ударов Вашингтона по Ираку и Сирии не исключил того, что власти США предпримут "дальнейшие действия" в ответ на произошедшие нападения и угрозы нападением. Соответствующее заявление иностранец сделал, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат уточнил, что воздушные удары по объектам КСИР и территории Ирака на Ближнем Востоке являются соразмерными и подходящими под нормы международного права. США якобы предприняли такие шаги в рамках неотъемлемого права на самооборону.

В предыдущих письмах Совету безопасности мы неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты предпримут дальнейшие действия в ответ на будущие нападения или угрозы нападением на граждан США, американский персонал и объекты Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН

США назвали удары по Ираку и Сирии "необходимыми и пропорциональными".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций