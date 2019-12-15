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Зампостпреда США обвинил КНР в поставке РФ компонентов для производства БПЛА

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Роберт Вуд бездоказательно обвинил РФ и КНР на заседании СБ ООН.

В Вашингтоне выступили с утверждением о том, что Пекин поставляет Москве "значительные объемы" компонентов, которые якобы необходимы стране для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.  Соответствующее заявление сделал во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд. Иностранный дипломат заметил, что китайское руководство отправляет в Россию значительные объемы станков, микроэлектроники, оптики, а также технологии дронов и крылатых ракет.

КНР поставляет РФ двигатели для БПЛА и турбореактивные двигатели для крылатых ракет... КНР и российские структуры работают над совместным производством БПЛА на территории России.

Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН

При этом американский специалист не привел ни одного доказательства в поддержку подобных утверждений.

США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: китай, роберт вуд, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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