Зампостпреда США обвинил КНР в поставке РФ компонентов для производства БПЛА

Роберт Вуд бездоказательно обвинил РФ и КНР на заседании СБ ООН.

В Вашингтоне выступили с утверждением о том, что Пекин поставляет Москве "значительные объемы" компонентов, которые якобы необходимы стране для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Соответствующее заявление сделал во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд. Иностранный дипломат заметил, что китайское руководство отправляет в Россию значительные объемы станков, микроэлектроники, оптики, а также технологии дронов и крылатых ракет.

КНР поставляет РФ двигатели для БПЛА и турбореактивные двигатели для крылатых ракет... КНР и российские структуры работают над совместным производством БПЛА на территории России. Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН

При этом американский специалист не привел ни одного доказательства в поддержку подобных утверждений.

США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций