Роберт Вуд прокомментировал ситуацию с безопасностью ядерных объектов.

В американской администрации подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергают риску Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующее заявление сделал во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд. Иностранный дипломат подчеркнул, что сторонам регионального конфликта важно избегать любых военных действий, которые могут привести к инциденту, связанному с безопасностью на ЗАЭС.

В соответствии с пятью принципами безопасности ЗАЭС МАГАТЭ США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергнут риску безопасность ЗАЭС. Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН

Ранее в российском министерстве по иностранным делам подчеркнули, что вина за воздушные удары ВСУ по ЗАЭС и их последствия ложится на власти тех государств, которые поставляют армии киевского режима оружие, деньги и разведывательные данные, а также обучают солдат Украины и обеспечивают им информационное сопровождение.

Миссия США при ООН: нет подтверждения, что разрушенное здание в Дамаске дипломатическое.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций