Миссия США при ООН: нет подтверждения, что разрушенное здание в Дамаске дипломатическое

В американской администрации утверждают об отсутствии подтверждения информации о том, что здание, по которому ВВС Израиля совершили воздушный удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Любое подтвержденное нападение на здание, которое на самом деле является дипломатическим объектом, будет вызывать обеспокоенность. Дипмиссии и их собственность, а также официальные дипломатические резиденции должны быть защищены, особенно во время вооруженного конфликта.
Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН
Позже российский дипломат Василий Небензя назвал "удивительным" тот факт, что у Вашингтона нет информации об этой атаке, так как у властей США всегда есть информация по любому поводу из первых рук, "обладать которой они гордятся". В Москве добавили, что за счет разведывательных возможностей американцы "всегда все узнают первыми".
Зампостпреда США при ООН не исключил новых ударов по Ираку и Сирии.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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