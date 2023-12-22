Миссия США при ООН: нет подтверждения, что разрушенное здание в Дамаске дипломатическое

Роберт Вуд прокомментировал атаку Израиля на объекты Ирана в Сирии.

В американской администрации утверждают об отсутствии подтверждения информации о том, что здание, по которому ВВС Израиля совершили воздушный удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя США при Всемирной организации Роберт Вуд, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Любое подтвержденное нападение на здание, которое на самом деле является дипломатическим объектом, будет вызывать обеспокоенность. Дипмиссии и их собственность, а также официальные дипломатические резиденции должны быть защищены, особенно во время вооруженного конфликта. Роберт Вуд, зампостпреда США в ООН

Позже российский дипломат Василий Небензя назвал "удивительным" тот факт, что у Вашингтона нет информации об этой атаке, так как у властей США всегда есть информация по любому поводу из первых рук, "обладать которой они гордятся". В Москве добавили, что за счет разведывательных возможностей американцы "всегда все узнают первыми".

Зампостпреда США при ООН не исключил новых ударов по Ираку и Сирии.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций