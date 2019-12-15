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Зампостпреда КНР назвал недопустимыми утверждения США в СБ ООН о помощи Китая России

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Гэн Шуан прокомментировал слова Роберта Вуда в СБ ООН.

В Пекине назвали недопустимыми утверждения со стороны американского заместителя постоянного представителя при ООН Роберта Вуда о якобы предоставляемой Китаем помощи России. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделал заместитель китайского постоянного представителя в ООН Гэн Шуан.

20 мая Совет рассматривал вопрос по Украине, и тогда представитель США указал, что Китай помог России восстановить оборонную промышленность, тогда я уже ему отвечал. Сегодня представитель США вновь распространил не соответствующие действительности высказывания о том, что Китай поддержал РФ в восстановлении оборонной промышленности. Это недопустимо.

Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Ранее Роберт Вуд выступил с утверждением о  ом, что Китай поставляет Москве "значительные объемы" компонентов, которые якобы необходимы российскому государству для производства дронов и ракет. При этом американский дипломат не привел ни одного доказательства Гэн Шуан заметил, что Пекин не является ни создателем регионального кризиса на Украине, ни его участником, а наоборот, страна всегда выступала за политическое урегулирование ситуации.

В Китае сообщили о готовности способствовать переговорам РФ и Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: гэн шуан, китай, сб оон, соет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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